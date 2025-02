Solenne celebrazione per l'ammissione agli ordini sacri di Florin Rossi e Angelo Di Bartolomeo

Si è tenuta nella serata di sabato 1° febbraio la cerimonia d'ammissione agli ordini sacri di Florin Rossi per diaconato e sacerdozio e quella di Angelo Di Bartolomeo come diacono, alla presenza di S. E. Mons. Bruno Forte che ha presieduto la celebrazione eucaristica, sull'altare anche S. E. Mons. Mauro Lalli ed il parroco don Antonio Totaro insieme a molti sacerdoti presenti, tra i quali il parroco di San Giuseppe don Raimondo Artese e poi don Gianfranco Travaglini e don Simone Calabria, la cui vocazione è nata in questa parrocchia, don Beniamino Di Renzo che l'ha guidata per 7 anni e il direttore della Caritas diocesana e assistente di Azione Cattolica, don Leo Rosa.

Alla Santa Messa hanno partecipato anche i giovani seminaristi, l'Azione Cattolica, la Caritas e molti fedeli laici presenti.

Nella sua omelia, Mons. Forte, ha esortato Florin e Angelo a vivere il loro ministero loro affidato con la luce della Fede e Speranza, tenendo fisso nei loro cuori e delle loro famiglie l'immagine di Maria Madre della Chiesa e della Speranza.

Durante la Santa Messa, i ragazzi dell'ACR hanno portato all'altare un cuore con la scritta ‘Mi Ami Tu?’ e due quadri da donare agli ammessi con su scritto ‘Sii le mani di Dio’.

Era palpabile la commozione per questo momento di grande Grazia per la Parrocchia di San Nicola Vescovo.

Al termine della Messa, la gioia e' esplosa nel piazzale antistante la Chiesa, dove amici e famigliari hanno festeggiato con Angelo e Florin.

“La comunità di San Nicola in San Salvo è particolarmente in festa, come peraltro tutta la nostra Chiesa Diocesana, perché abbiamo avuto la gioia di celebrare nell'Eucarestia l'ammissione di due candidati, uno al Diaconato, Angelo, che è sposato e porta con sé anche la ricchezza dell'esperienza familiare che mette a servizio degli altri nella sua ammissione di Diacono, mentre l'altro, Florin, candidato al sacerdozio che si sta preparando nel seminario regionale, e che noi accompagniamo con tanto affetto e con tanta gioia, che sia un sacerdote innamorato di Gesù e contagia tutti con amore di Cristo” ha commentato al termine Mons. Bruno Forte.

Video intervista di Michele Daniele con l'ausilio di Ercole D'Ercole.

Foto di Lorenzo Saturni