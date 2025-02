Pronta la seconda edizione di "Ciammaiche Days"

Dopo la grande partecipazione di pubblico dell'anno scorso i ristoratori di Scerni di nuovo protagonisti per riproporre tutti insieme, il prossimo 20 e 21 febbraio, la seconda edizione di "Ciammaiche Days": evento culinario caratterizzato dalla Lumaca seguendo la tradizione scernese.

"La prima edizione del Ciammache Days è stata un successo - affermano i ristoratori di Scerni – poiché crediamo fortemente nella tradizione culinaria della lumaca e vogliamo riproporre di nuovo un evento specifico che ci contraddistingue. Scerni è sempre stata nel territorio del vastese la "capitale" della Lumaca e per questo motivo organizziamo questo evento enogastronomico grazie alla collaborazione e supporto dell'Amministrazione comunale. Infatti per due giorni tutti i ristoranti e le trattorie di Scerni prepareranno all'interno del proprio locale un proprio menù a base di lumaca in molte varianti per soddisfare i palati dei visitatori. Invece – concludono i ristoratori - per coloro che non se la sentono di provare l'esperienza gustativa della lumaca sono previsti altri piatti tipici".

"Ringraziamo i ristoratori - sottolinea il Sindaco Daniele Carlucci - poiché attraverso questa iniziativa enogastronomica vengono accesi i fari sull'eccellenza della ristorazione di Scerni. Siamo sempre più convinti che la ristorazione tipica e di qualità possa attrarre sempre più visitatori all'interno di un contesto territoriale che cresce sotto l'aspetto turistico". L'evento ha il patrocinio e collaborazione del Gal e Dmc Costa dei Trabocchi e dell'Associazione Slow Food Lanciano.