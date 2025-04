Pollutri, mostra storico-didattica sulla vita di Padre Gianfranco Chiti, il generale chiamato da Dio

L'Avis comunale di Pollutri, in collaborazione con l'associazione "Allievi di Padre Chiti", in concomitanza con le festività patronali, organizza una mostra storico-didattica sulla vita del venerabile Padre Gianfranco Maria Chiti, il generale chiamato da Dio, in procinto di beatificazione.

In tale occasione si alterneranno testimonianze da parte di rappresentanti del mondo religioso, civile e militare che a vario titolo hanno conosciuto il venerabile padre Chiti. L’evento, che sarà arricchito dalla mostra fotografica curata dall’associazione “Allievi di Padre Chiti”, ha il patrocinio del Comune di Pollutri.

L'evento si prefigge di diffondere la storia di questo grande uomo nella contemporaneità, mostrando e raccontando ciò che ha saputo fare della sua vita di Fede e Misericordia al servizio del bene comune.

Programma:

giovedì 1° maggio alle ore 16.30 inaugurazione mostra storico-fotografica presso il Centro Polifunzionale "Paolo Pepe", a seguire convegno sulla vita del venerabile padre Chiti

la mostra rimarrà aperta da venerdì 2 a domenica 4 maggio dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 22.00.

foto copertina: Provincia Serafica Immacolata Concezione dei frati minori cappuccini