Tutto pronto per i festeggiamenti in onore di San Nicola Vescovo a San Salvo

Fervono i preparativi a San Salvo per le imminenti festività in onore di San Nicola Vescovo.

Di seguito il programma degli eventi:

Sabato 14 giugno:

Ore 18: S. Messa celebrata da S. E. Arcivescovo Mauro Lalli, Nunzio Apostolico, e benedizione dei Pani di San Nicola;

Ore 21: Sbarco della statua del Santo dal mare presso il porto turistico “Le Marinelle” (San Salvo Marina), fuochi pirotecnici e corteo di macchine;

Ore 22: Processione e fiaccolata da Piazza A. De Gasperi (zona 167) a Piazza San Nicola accompagnata dal Complesso Bandistico “Città di San Salvo”;

Domenica 15 giugno:

Ore 9: S. Messa - Benedizione e distribuzione dei Pani di San Nicola;

Ore 11: S. Messa;

Ore 18: S. Messa in piazza celebrata da S. E. Rev.ma Pietro Santoro, Vescovo emerito di Avezzano e Solenne Processione con la Manna Miracolosa;

Ore 22: Serata Musicale con i Jolly Blu - 883 e Max Pezzali Cover Band;

Ore 23:45: Estrazione Lotteria di San Nicola.

Il Comitato Feste 2025, ricorda di non buttare i biglietti e di conservarli, in quanto dal 16 al 30 giugno, a fronte di una spesa minima di 40 euro da effettuare presso il supermercato GM Raspa (Con Sapore) in via degli Oleandri, ci sarà la possibilità di ricevere 2 euro di sconto.