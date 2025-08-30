Rievocazione storica del ritorno da Napoli a Furci delle reliquie del Beato Angelo

Domenica 31 agosto, dalle ore 19:00 in Piazza Umberto I a Furci, si vivrà l’emozione di una viaggio a ritroso nel tempo per giungere agli inizi del XIX secolo.

“Ci immergeremo in un’epoca di profonde devozioni grandi speranze, per rivivere un momento cruciale nella storia della nostra amata comunità: la traslazione delle sacre reliquie del Beato Angelo da Napoli a Furci”, annuncia don Angelo Di Prinzio, parroco di Furci.

“Per vivere al meglio questo momento, immedesimatevi e immaginate il fervore, la determinazione e la speranza che animarono i nostri avi. Attraverso questa rappresentazione, vogliamo farvi toccare con mano le emozioni, le preghiere e le vicende che portarono al ritorno del Beato Angelo tra la sua gente. Un evento che non fu solo un trasferimento fisico, ma un vero e proprio ritorno spirituale, capace di cementare la fede e l’identità di un’intera comunità” continua don Angelo.

“Sentirete chiamare spesso il nostro Beato Angelo con il termine Servo di Dio oppure Venerabile: infatti a quei tempi non era stato dichiarato ancora Beato in modo ufficiale, anche se la pietà popolare lo riconosceva già quale santo e grande taumaturgo, ed era in atto il processo per la beatificazione che avverrà poi nel 1888 da parte di Papa Leone XIII”.