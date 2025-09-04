San Salvo Marina si accende con la prima edizione del “Summer Jam – European Car Meet”

San Salvo Marina è pronta a trasformarsi nella capitale del Tuning e del Car Audio.

Domenica 7 settembre 2025, dalle ore 10:00 alle 22:00, il grande parcheggio di Piazza Cristoforo Colombo ospiterà la 1ª Edizione del “Summer Jam – European Car Meet”, un evento spettacolare che unirà passione, musica e motori in un’unica, straordinaria giornata.

L’iniziativa, organizzata dall’OnlySlow Tuning Club con il presidente Fabio Falcone, il vicepresidente Angelo Di Pinto e il contributo di Vincenzo Mancini, anima del campionato HotVinx, nasce con l’obiettivo di regalare al pubblico un’esperienza unica. Grazie alla sua collaborazione arriverà a San Salvo una show car da salone espositivo, già protagonista nelle più importanti fiere nazionali e internazionali.

Un ringraziamento speciale va al Comune di San Salvo, che con il suo patrocinio ha reso possibile la realizzazione di questa manifestazione, dando al territorio l’opportunità di accogliere un appuntamento di grande richiamo per appassionati e turisti.

Il programma è ricco e ad alto contenuto di adrenalina:

Campionato Car Audio Italia, con le spettacolari misurazioni SPL;

DbDrag Racing, competizione mondiale con una tappa ufficiale che farà vibrare il pubblico con sfide di potenza e qualità sonora;

Exhaust Italia, con le esibizioni dei migliori scarichi sportivi e la presenza di oltre 400 competitors;

HotVinx, che premierà i veicoli più originali, creativi e di tendenza.

Non mancheranno esposizioni di ApeCar e auto Tuning provenienti da tutta Italia ed Europa, demo car con impianti audio ad alte prestazioni, spazi per club e appassionati, oltre ad aree ristoro e intrattenimento per rendere la giornata piacevole e coinvolgente per tutti.

E la grande novità: ogni appassionato potrà esporre gratuitamente il proprio mezzo, condividendo la propria passione e diventando protagonista della manifestazione.

Il “Summer Jam – European Car Meet” non sarà solo un raduno, ma un vero evento capace di unire spettacolo e promozione turistica, valorizzando San Salvo Marina e generando entusiasmo in tutto il territorio.

Appassionati, curiosi e famiglie: l’appuntamento è fissato. Il 7 settembre a San Salvo Marina vi aspetta una giornata indimenticabile tra motori, musica ed emozioni.