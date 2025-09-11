Festa in onore di San Rocco a San Salvo, ecco il programma

Si rinnoveranno domenica 14 settembre i tradizionali festeggiamenti in onore di San Rocco a San Salvo.

Di seguito il programma dettagliato della festa predisposto dal Comitato Feste San Vitale e il messaggio rilasciato dal parroco don Raimondo Artese per l'occasione:

“A San Rocco forse ci siamo rivolti un po' nel tempo della pandemia ma oggi, forse, non ricorriamo a Dio o ai santi, perché pensiamo che le medicine o i vaccini ci rendano immuni. Stiamo constatando che ciò non e' proprio vero. Ed inoltre ci sono altre forme di peste, (povertà, bullismo, droga, alcol, dipendenza da…, ecc) che ci colpiscono, senza rendercene conto. Proviamo a confrontarci con la nostra realtà e rivedere per quale forma di ”peste" devo chiedere l'aiuto di San Rocco. San Rocco si e' fatto mendicante, come Gesù Cristo, che, anche se figlio di Dio, ha dato la vita per tutti gli uomini per liberarli dai peccati e dare a tutti una speranza di vita eterna. Ed io e te riusciamo a imitare il suo esempio e fare qualcosa per gli altri e liberare da cosa dipendono?".

Da mercoledì 10 settembre Rosario e Triduo ore 17.30;

Domenica 14 settembre:

Ore 18: Processione e Santa Messa;

Ore 21: Musica in Piazza San Vitale in compagnia di Mario Torricella.