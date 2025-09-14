Pienone al concerto dei Matia Bazar in chiusura della festa del Beato Angelo a Furci

Sono stati rinnovati nella giornata di sabato 13 settembre i solenni e tradizionali festeggiamenti in onore del Beato Angelo nel ricordo della Traslazione da Napoli a Furci delle spoglie mortali del Beato, registrando un'ampia partecipazione di fedeli.

Nel corso della mattinata si sono susseguite le varie celebrazioni compresa la solenne di Mons. Carlo Dell'Osso.

In serata spazio all'estrazione della lotteria ed al concerto dei Matia Bazar che, con la loro energia e vivacitÃ musicale hanno infiammato Piazza Beato Angelo, passando in rassegna tutta la loro carriera.

In conclusione i fuochi d'artificio della Pirofantasy di Vasto.

Il parroco e rettore del Santuario don Angelo Di Prinzio e il Comitato Feste 2025 desiderano ringraziare di vero cuore le tante persone che hanno contribuito alla buona riuscita della festa.

Fotoservizio a cura di Lorenzo Saturni