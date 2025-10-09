San Salvo, festa per lâ€™inaugurazione del nuovo Parco Adventure di via Adige

Una vera e propria festa ha accompagnato lâ€™inaugurazione del nuovo Parco Adventure di via Adige a San Salvo.

Un luogo completamente rinnovato, progettato per accogliere i bambini in un ambiente sicuro, allegro e funzionale, ma anche per offrire alle famiglie un nuovo punto di ritrovo allâ€™aperto.

Il parco si distingue per la varietÃ dei giochi e per la qualitÃ dei materiali utilizzati, scelti per garantire resistenza nel tempo e sicurezza.

Durante la giornata inaugurale, grande entusiasmo ha suscitato la mini caccia al tesoro organizzata tra le aree del parco, con la scoperta di magnifiche pietre dipinte a mano raffiguranti i personaggi Disney piÃ¹ amati: unâ€™iniziativa che ha unito divertimento e creativitÃ .

Lâ€™Amministrazione comunale ha ricordato lâ€™importanza di preservare il parco con cura e rispetto, affinchÃ© resti un luogo accogliente per tutti. Un appello rivolto non solo ai bambini, ma anche agli adulti, invitati a mantenere pulito lo spazio e a vigilare sul corretto utilizzo delle strutture.

Il Parco Adventure di via Adige rappresenta oggi un nuovo simbolo di socialitÃ e attenzione per lâ€™infanzia, un investimento che arricchisce la cittÃ e rafforza il senso di comunitÃ .

Servizio di Ercole d'Ercole