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Francesca Michielin in concerto a Casalbordino per i festeggiamenti della Madonna dei Miracoli

Eventi
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SarÃ  Francesca Michielin a esibirsi a Casalbordino,nella serata di giovedÃ¬ 11 giugno, in occasione dei tradzionali e sempre partecipati festeggiamenti in onore della Madonna dei Miracoli.

A renderlo noto Ã¨ il Comitato Feste 2026 che a breve renderÃ  noto anche il programma completo dei festeggiamenti.

La cantautrice e polistrumentista, nota al grande pubblico per aver vinto X Factor nel 2011, si Ã¨ classificata al secondo posto al Festival di Sanremo 2016 e nel 2021 in coppia con Fedez.

Lo spettacolo, con ingresso gratuito, si svolgerÃ  in Piazza Giovanni Paolo I dalle ore 22.

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