Francesca Michielin in concerto a Casalbordino per i festeggiamenti della Madonna dei Miracoli

SarÃ Francesca Michielin a esibirsi a Casalbordino,nella serata di giovedÃ¬ 11 giugno, in occasione dei tradzionali e sempre partecipati festeggiamenti in onore della Madonna dei Miracoli.
A renderlo noto Ã¨ il Comitato Feste 2026 che a breve renderÃ noto anche il programma completo dei festeggiamenti.
La cantautrice e polistrumentista, nota al grande pubblico per aver vinto X Factor nel 2011, si Ã¨ classificata al secondo posto al Festival di Sanremo 2016 e nel 2021 in coppia con Fedez.
Lo spettacolo, con ingresso gratuito, si svolgerÃ in Piazza Giovanni Paolo I dalle ore 22.