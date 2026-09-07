Solenni festeggiamenti in ricordo della Traslazione del Beato Angelo Angelo da Napoli a Furci

La comunità parrocchiale di Furci si prepara a vivere i solenni e sempre partecipati festeggiamenti in ricordo della Traslazione del Beato Angelo da Napoli a Furci avvenuta nell'agosto 1808.

Di seguito il programma dettagliato degli eventi

Venerdì 11 settembre:

Ore 18: Ritrovo nella Casa del Beato Angelo, recita del S. Rosario e celebrazione eucaristica e novenario al Beato;

Sabato 12 settembre - Vigilia della “Solennità del Beato Angelo”:

Ore 18 in Santuario: Santa Messa della Solennità della Traslazione e conclusione del Novenario;

Ore 19 in Piazza del Beato Angelo: Accoglienza del Cardinale Sepe Arcivescovo Emerito di Napoli;

Domenica 13 settembre - “Solennità del Beato Angelo nel ricordo della Traslazione da Napoli a Furci”:

Ore 8: Apertura della festa e celebrazione della Santa Messa in Santuario;

Ore 9-10 in Santuario: Santa Messa;

Ore 10 nella Casa Parrocchiale: Santa Messa;

Ore 11 in Santuario: Solenne Pontificale presieduta dal Cardinale Sepe. A seguire Processione cittadina con la tradizionale Sfilata delle Conche con rientro in Parrocchia;

Ore 17 nella Chiesa Parrocchiale: Santa Messa;

Ore 18-19-20 in Santuario: Santa Messa;

Ore 22 Concerto in Piazza del Beato Angelo: Mietta Tour 2026. A seguire Fuochi Pirotecnici.

A cura del parroco e rettore del Santuario Don Angelo Di Prinzio e del Comitato Feste 2026 che ringraziano di vero cuore quanti hanno provveduto alla buona riuscita della festa