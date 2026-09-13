Festeggiamenti per il Beato Angelo a Furci, Messa con il Cardinale Crescenzio Sepe e concerto serale di Mietta

Hanno preso il via sabato 12 settembre - Vigilia della “Solennità del Beato Angelo”, i solenni e sempre partecipati festeggiamenti in onore del Beato Angelo, con la celebrazione della Santa Messa Solenne tenutasi alle ore 18 in Santuario.

A seguire la comunità si è radunata dinanzi al Santuario per accogliere con un lungo applauso e dai fuochi pirotecnici l'arrivo del Cardinale Crescenzio Sepe, accompagnato dai Carabinieri della locale Stazione e dai volontari della Protezione Civile.

Di seguito il programma della giornata clou dei festeggiamenti della “Solennità del Beato Angelo nel ricordo della Traslazione da Napoli a Furci”:

Ore 11 in Santuario: Solenne Pontificale presieduta dal Cardinale Crescenzio Sepe. A seguire Processione cittadina con la tradizionale Sfilata delle Conche con rientro in Parrocchia;

Ore 17 nella Chiesa Parrocchiale: Santa Messa;

Ore 18-19-20 in Santuario: Santa Messa;

Ore 22 Concerto in Piazza Beato Angelo: Mietta Tour 2026. A seguire Fuochi Pirotecnici.

Foto tratte dalla Pagina Facebook del Santuario Beato Angelo