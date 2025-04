Due studenti del 'Mattei' di Vasto primi alle Olimpiadi della Chimica: rappresenteranno l’Abruzzo alla fase nazionale

Presso l’IIS “Alessandrini” di Teramo, si è svolta la finale regionale delle Olimpiadi della Chimica.

L'Istituto “Enrico Mattei” di Vasto ha ottenuto un risultato straordinario: due studenti si sono classificati al primo posto, rispettivamente Ilaria Albanese, della classe 2A del Tecnico nella categoria A (biennio) e Cristian Urciuoli della classe 5 D del Liceo nella categoria B (triennio Licei).

In tutta Italia hanno partecipato alle selezioni di Istituto circa 29.000 candidati, di cui 6.000 sono stati ammessi alla fase regionale.



Grazie a questo importante traguardo, i due studenti avranno l’onore di rappresentare l’Abruzzo alla finale nazionale, che si terrà a Fiesole.



“Un grande orgoglio - si legge in una nota dell'istituto scolastico vastese - per tutta la comunità scolastica e un riconoscimento del valore dell’impegno e della preparazione dei nostri ragazzi”.