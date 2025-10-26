Pasticceria Diella, 45 anni di attivitÃ  nel ricordo dellâ€™indimenticabile Peppino

Una data significativa, da celebrare nellâ€™omaggio ad una persona a dir poco significativa.

La giornata di oggi, domenica 26 ottobre 2025, Ã¨ quella che fa segnare il 45Â° anno di attivitÃ per la Pasticceria Moderna targata Diella, fondata a Vasto da Cosimo Diella nel 1980 e poi gestita e condotta, fianco a fianco, con il fratello Peppino, venuto dolorosamente e prematuramente a mancare l'8 marzo 2022, allâ€™etÃ di 55 anni. E proprio a Peppino, indimenticabile, Cosimo e tutto il suo staff vogliono dedicare questo anniversario, ricordando quanto di buono ha fatto, non solo nella scia di bontÃ delle delizie realizzate prima nella sede di piazza Verdi, a Shanghai, e poi in via Arno.

Un anniversario importante. E allora, via a sfogliare il â€˜libro dei ricordiâ€™, per un percorso iniziato con lâ€™apertura del primo locale nel cuore della â€˜miticaâ€™ Shanghai a Vasto e poi proseguita a qualche centinaio di metri di distanza, a pochi passi dal â€˜salotto buonoâ€™ del centro storico cittadino.

Unâ€™attivitÃ caratterizzata dalla grande passione e dallâ€™infaticabile impegno di Cosimo e Peppino con la maestria, che continua, nella produzione di prodotti che deliziano, pressochÃ© quotidianamente, il gusto di tanti vastesi e non e le loro principali occasioni di festa.

Da Cosimo, dunque, il via all'attivitÃ : le prime esperienze alla Pasticceria BaccalÃ e a quella di Argentieri nel rione di Santa Maria gli hanno dato il primo 'impasto', la frequentazione, a Milano, di una scuola che ha formato i migliori pasticceri in Italia, ha fatto il resto. E a seguire, insieme a Peppino e ai vari collaboratori, l'ottima produzione quotidiana nel laboratorio di via Arno (attivo dal 1992), nel quale vengono sfornate tante delizie, tra cornetti, torte, dolci della tradizione vastese e altre specialitÃ , tutte a livello di ottima produzione artigianale. Le 'chicche'? Citiamo i fragranti panettoni e le colombe, prodotti nei periodi delle due ricorrenze di festa principali dell'anno, Natale e Pasqua.

Tante ore di lavoro quotidiano, che iniziano prima dell'alba e terminano quando il sole Ã¨ ben alto nel cielo, se non quando Ã¨ destinatoâ€¦ ad andare a riposo.

Da Cosimo e dal suo staff un pensiero dolce ed affettuoso, con qualche inevitabile lacrima, allâ€™amato Peppino e un ringraziamento speciale all'affezionata clientela, per la fiducia e la stima che perdurano e si rinnovano.

Da parte nostra, l'augurio piÃ¹ grande e sincero per questo nuovo traguardo tagliato e per altri anni di bontÃ e delizie da godersi in tutti i sensi.