Presidio Slow Food per salvare la tradizionale cotta del mosto dâ€™uva

A Roccamontepiano, millecinquecento anime in provincia di Chieti, il vino cotto Ã¨ una faccenda seria.

Al punto che la tradizione vuole che, quando nasce un figlio, si prepari e si metta in cantina una botte di vino cotto da conservare nel tempo, magari da aprire il giorno in cui quel ragazzo o quella ragazza si sposerÃ . Ben piÃ¹ di una bevanda, il vino cotto rappresenta un motivo di orgoglio per ogni famiglia che lo produce. Â«Câ€™Ã¨ persino un poâ€™ di sano campanilismo familiare, nel senso che ciascuno conserva una propria ricetta che tramanda di generazione in generazioneÂ» spiega Adamo Carulli, presidente dell'associazione Produttori vino cotto d'Abruzzo e referente dei produttori del nuovo Presidio Slow Food della cotta di Roccamontepiano . Â«E quando si ha un ospite importante a casa Ã¨ consuetudine aprire una bottiglia molto antica. Io stesso, qualche anno fa, ne ho assaggiato uno del 1924Â».

Un Presidio a tutela del metodo di produzione

Il vino cotto non Ã¨ prodotto esclusivamente a Roccamontepiano: Ã¨ diffuso in diverse parti dellâ€™Abruzzo, nelle Marche e in altre aree dellâ€™Italia centrale, e si ottiene dalla cottura del mosto di vino. Ma il processo produttivo della cotta di Roccamontepiano avviene grazie a una tecnica particolare e soprattutto Ã¨ un processo partecipato che si svolge in un centro messo a disposizione della comunitÃ grazie a un finanziamento del locale Gal Majella Verde. Ed Ã¨ stata proprio la dimensione collettiva della produzione della cotta ad aver catturato lâ€™attenzione di Slow Food, che lâ€™ha valorizzata istituendo un Presidio Slow Food su questa tecnica di produzione locale. Il progetto prevede che il mosto tipicamente di uve di Montepulciano dâ€™Abruzzo sia cotto per piÃ¹ di sette ore, fino a ridurne la massa di circa due terzi, piÃ¹ di quanto si fa in altre zone dâ€™Italia per preparare bevande simili. A quel punto si procede con la rabboccatura, cioÃ¨ con lâ€™aggiunta di mosto fresco in proporzioni uguali alla massa ridotta dal calore. Â«Ipotizziamo una disponibilitÃ iniziale di cento litri di mosto: se alla fine della cottura ne rimangono trenta, se ne aggiungono altri settanta di fresco â€“ prosegue Carulli â€“. Poi si lascia fermentare in maniera naturale e, dopo che Ã¨ trascorso almeno un anno, la cotta Ã¨ pronta. PiÃ¹ si lascia invecchiare, meglio Ã¨Â». La maggior parte del mosto cotto ottenuto con il processo produttivo valorizzato dal Presidio Ã¨ utilizzato per farne vino cotto, ma puÃ² anche essere ingrediente di dolci tradizionali.

I produttori che aderiscono al Presidio sono riuniti nella SocietÃ cooperativa Vino cotto, nata una quindicina di anni fa, dove i conferitori portano le uve provenienti dai vigneti della zona e dove ha sede il centro di cottura consortile. Qui ciascuno cuoce il mosto e produce il proprio vino cotto, che poi puÃ² portare a casa per lâ€™autoconsumo oppure etichettare e mettere in commercio come cooperativa. I quantitativi sono limitati: mille, millecinquecento bottiglie, allâ€™incirca dieci quintali di vino cotto allâ€™anno. Â«Ma senza il centro di cottura il prodotto sarebbe gravemente a rischio di scomparsa â€“ sostiene la referente Slow Food del Presidio, Enca Polidoro â€“. La produzione domestica del vino cotto non Ã¨ piÃ¹ praticabile come un tempo: le condizioni abitative e le abitudini di vita sono cambiate e nelle cucine moderne mancano gli spazi e le attrezzature che un tempo rendevano possibile questa antica lavorazione. Il centro di cottura invece tiene viva la tradizione, cosÃ¬ come contribuisce a farlo la festa del vino cotto che questâ€™anno si celebra lâ€™8 e il 9 novembreÂ».

Lo sguardo rivolto al futuro

Un tempo il mosto si cuoceva in un grande paiolo di rame, lu callare, allâ€™interno del quale si collocavano anche un pezzo di ferro, come anodo per attrarre il rame, e un piatto rotto, per regolare lâ€™ebollizione tramite la porositÃ della terracotta. Oggi nel centro di cottura di Roccamontepiano si usano calderoni di acciaio con sistemi che consentono di controllare la temperatura e far sÃ¬ che il mosto non bruci: ma un vecchio paiolo in rame Ã¨ ancora presente a ricordo di come si lavorava un tempo.

La cotta di Roccamontepiano non rappresenta perÃ² soltanto la testimonianza di un passato che sarebbe un peccato perdere, nÃ© soltanto un momento di convivialitÃ : secondo Polidoro, la nascita del Presidio Slow Food puÃ² rappresentare Â«la spinta che serve a questo territorio per rilanciarsi, uno strumento di promozione e divulgazione, oltre che un modo per coinvolgere le generazioni piÃ¹ giovani. Le sensazioni sono buone: ho visto molto entusiasmo da parte dei soci e dei conferitori della cooperativa e la volontÃ della gente del posto di portare avanti questo progetto Ã¨ forteÂ».

Slow Food Around You

La cooperativa che produce la cotta di Roccamontepiano, insieme agli altri 400 produttori dei PresÃ¬di, ai 50 Mercati della Terra e ai 400 cuochi e alle cuoche dellâ€™Alleanza, Ã¨ presente allâ€™interno di Slow Food Around You , la app che ti porta in viaggio lungo lâ€™Italia per scoprire i custodi della biodiversitÃ . PuÃ² essere scaricata gratuitamente su Google Play e Apple Store.

Foto Cotta di Roccamontepiano, Presidio Slow Food

Â© Marco Del Comune