Dal Vastese in Polonia la cucina di Angelo Bellano con le bontÃ  del territorio

Portare la vera identitÃ della cucina italiana e i sapori e i saperi del territorio del Vastese in Polonia.

E' la prossima sfida di Angelo Bellano, chef 43enne, originario di Furci, residente a Vasto Marina.

Dopo innumerevoli esperienze in Italia e allâ€™estero da chef di cucina, dopo aver partecipato alle iniziative organizzate nell'ambito di 3 edizioni del Festival di Sanremo e dopo il lavoro oltre oceano in Australia, oggi ha convertito la sua esperienza in una nuova sfida lavorativa, come consulente gastronomico, portando con sÃ© la sua cucina abruzzese e italiana.

Molto forte continua a essere, inoltre, il suo legame con la Sardegna continua: dopo 13 anni di Costa Smeralda, collabora con lâ€™Hotel Brancamaria di Cala Gonone, meravigliosa struttura nei pressi di una delle spiagge piÃ¹ apprezzate, Cala Goloritze.

Ma la prossima esperienza da affrontare Ã¨ quella in Polonia, a Wroclaw, sposando lâ€™idea di Darek e Renata, imprenditori e patron del Mollinari Restaurant, appassionati di Vasto e dalla cucina del territorio. E la maggior parte delle materie prime che Angelo Bellano utilizzerÃ per i suoi piatti arriveranno proprio dal Vastese, dallâ€™olio ai pomodori ai vini.

La prossima partenza con il Made in Italy e in Abruzzo in valigia sarÃ il 14 dicembre, iniziando la collaborazione con il Mollinari di Wroclaw .