"Dal Tempio alla Mensa, il cibo racconta Dio", a Casalbordino l'incontro delle Delegazioni abruzzesi dell'Accademia Italiana della Cucina

Domenica 6 settembre, le delegazioni abruzzesi dell’Accademia Italiana della Cucina di Atri, Avezzano, Chieti, L’Aquila, Pescara, Pescara Aternum, Sulmona, Teramo e Vasto si sono riunite a Casalbordino, presso il Santuario della Madonna dei Miracoli, per la quinta edizione di “Accademia in Famiglia”, l’appuntamento annuale dedicato alla condivisione dell’esperienza accademica con amici e familiari.

Organizzato dalla Delegazione di Vasto dell’Accademia Italiana della Cucina, in collaborazione con il Coordinamento Territoriale Abruzzo, l’evento si è aperto nella sala Card. Vincenzo Fagiolo con il convegno “Dal Tempio alla Mensa, il cibo racconta Dio”.

L’incontro, condotto da Maurizio Adezio, direttore del Centro Studi Territoriale dell’Abruzzo, ha visto gli interventi di Giampaolo Di Marco, professore invitato di Etica e Intelligenza Artificiale per le professioni presso la Pontificia Università Antonianum, con “Il pane della vita, da Siro a Francesco il valore della condivisione”; di Don Denis Costanzo, monaco benedettino, con “La vita monasteriale e le regole di San Benedetto”; e della sociologa Eide Spedicato, con “La bisaccia del pellegrino: collante sociale”. Mimmo D’Alessio, vicepresidente vicario dell’Accademia Italiana della Cucina, ha concluso i lavori.

Al termine del convegno, prima della conviviale, Don Paolo Lemme ha benedetto il cibo e raccontato ai numerosi presenti la storia del Santuario. Quest’anno, infatti, ricorre il 450° anniversario dell’apparizione della Vergine Maria al contadino di Pollutri Alessandro Muzio, avvenuta l’11 giugno 1576.

Il menù della conviviale proponeva, nell’attesa, bruschette con peperone arrosto, ventricina del Vastese, salsicce di carne e di fegato, caciocavallo. A tavola sono state servite lasagne della nonna, porchetta di Lentella con insalata di pomodori romanelli, celli pieni di Furci e scrippelle del Vastese. In abbinamento: Passerina Spumante della Cantina Contesa, Cerasuolo d’Abruzzo DOC 2025 Pollutro, Trebbiano d’Abruzzo DOC 2025 Villa Adami e Montepulciano d’Abruzzo DOC 2022 Villa Adami.

«È stata una giornata all’insegna della cultura, dell’amicizia, della convivialità e della sana allegria», sottolinea Adri Cesaroni, Delegato di Vasto dell’Accademia. «Da cinque anni l’iniziativa riunisce tutte le delegazioni abruzzesi, insieme a familiari e amici, per condividere i valori accademici, ed è la prima volta nel nostro territorio, e ciò ci rende particolarmente fieri ed orgogliosi. L’Accademia è un’istituzione culturale della Repubblica Italiana e ha tra i suoi principali obiettivi la promozione di iniziative di ricerca storica e divulgazione capaci di valorizzare la cucina nazionale, in Italia e all’estero, come espressione di costume, civiltà, cultura e scienza. Ringrazio tutte le Delegazioni abruzzesi per la loro partecipazione, i relatori, Don Paolo Lemme e tutti gli accademici locali per ciò che hanno fatto per rendere questa giornata un vero successo».