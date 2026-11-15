Stella Michelin numero 15 per 'al MetrÃ²' di San Salvo Marina

Nuova conferma, nella Guida Michelin 2027, per il ristorante al MetrÃ² di San Salvo Marina, dei fratelli Nicola e Antonio Fossaceca.

La nota di soddisfazione

"Quindici anni fa, la prima Stella Michelin.

E chi se la dimentica quella giornata!



Oggi ci ritroviamo a sorridere per la stessa notizia, con qualche anno in piÃ¹, un bagaglio di esperienze decisamente piÃ¹ grande e ancora tanta voglia di fare.



Ci piace pensare che il MetrÃ² sia cresciuto insieme a Voi, a chi ci ha conosciuto allora e a chi continua a scoprirci oggi.



Un grazie speciale a tutte le persone che in questi anni hanno fatto e continuano a fare parte del nostro Staff, condividendo con noi la passione per questo mestiere. E alle nostre famiglie, che non hanno mai smesso di sostenerci, di darci forza e di credere in noi.



15 anni di Stella Michelin. E il bello Ã¨ avere ancora tanto da raccontare".