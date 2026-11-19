Le sagne a pezzi al sugo di ventricina, le pallotte cacio e uova, la pizza e fuje e i celli ripieni fresani saranno tra i protagonisti della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo in Argentina.

A portare in tavola i piatti della tradizione abruzzese sarÃ la chef Katia Bastonno, in partenza da Fresagrandinaria per rappresentare il territorio. Lo scorso anno il Consolato italiano lâ€™ha nominata ambasciatrice della cucina italiana nel mondo.

Il primo appuntamento dei quindici giorni di impegni sarÃ al Consolato italiano di Mar del Plata, dove Bastonno sarÃ protagonista della cena di gala organizzata per celebrare i ventâ€™anni dalla costruzione della sede consolare.

Nel programma anche una masterclass dedicata alle ricette e ai prodotti del territorio. Dai primi piatti ai dolci, la chef racconterÃ la cucina abruzzese attraverso le preparazioni che le sono piÃ¹ familiari, con una selezione di formaggi e mieli locali. Tra le specialitÃ , i celli ripieni porteranno a Mar del Plata un assaggio della tradizione di Fresagrandinaria.

La trasferta proseguirÃ con altri appuntamenti alla Scuola Leonardo da Vinci, allâ€™Istituto Malaguzzi e al Museo Fangio. Alla vigilia della partenza, Bastonno racconta lâ€™emozione e lâ€™orgoglio per un traguardo maturato in anni di lavoro, sacrifici e rinunce. Il suo auspicio Ã¨ che il progetto possa raggiungere, nei prossimi anni, altri continenti e far conoscere lâ€™Abruzzo attraverso la sua cucina.