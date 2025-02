Concerto per Emergency de I Malati Immaginari

Sabato 22 febbraio alla Casa del Popolo La Conviviale avrà luogo un'iniziativa benefica e di sensibilizzazione per Emergency, con il concerto del duo darkwave vastese I Malati immaginari. L'intero evento è gratuito e aperto a tutti ed è finalizzato alla raccolta fondi in favore di Emergency, a cui verrà devoluto l'intero ricavato.

PROGRAMMA

Ore 18.30 - Incontro con Emergency Pescara

Ore 21.00 - Aperitivo "La Conviviale"

Ore 21.30 - I Malati Immaginari live

Dalle 18.30 il gruppo Emergency di Pescara illustrerà le campagne e iniziative presenti attualmente in Italia e in tutto il mondo, come hub di aiuto alimentare, navi di soccorso in Mediterraneo, sportelli di sostegno psicologico post-alluvione in Italia, ambulatori pediatrici, cardiologici ubicati in contesti geopolitici critici, e tanto altro, onde sensibilizzare il pubblico nei confronti della solidarietà internazionale. Dalla sua fondazione, Emergency offre cure medico-chirurgiche gratuite e di elevata qualità alle vittime delle guerre, delle mine antiuomo e della povertà, promuovendo una cultura e valori di pace, solidarietà e rispetto dei diritti umani. Al termine dell'incontro e prima del concerto, La Conviviale servirà al pubblico un aperitivo.

Alle 21.30 avrà inizio il live del duo vastese I Malati Immaginari, con la loro darkwave "club oriented" a base di suoni spaziali e percussioni tribali. Con un album e sei singoli pubblicati, e oltre 180 concerti su tutto il territorio nazionale, Dario Parascandolo (chitarra, synth, voce) e Laura Trivilini (cajon e percussioni) hanno aperto i live di Meganoidi, Giorgio Canali, Meg, Frankie Hi-Nrg, Pierpaolo Capovilla, Marina Rei, Omar Pedrini e altri.

Dal 14 marzo daranno il via a un tour che si chiuderà in estate, con la data zero a Reggio Emilia di spalla a Morgan.

https://www.emergency.it

https://www.instagram.com/emergencypescara

https://www.instagram.com/cdp_laconviviale

https://imalatiimmaginari.bandcamp.com/album/emostatico