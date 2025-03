Eclipse in concerto per sostenere le attività dell'Anffas Vasto

Domenica 30 marzo alle ore 19, al Teatro Madonna dell’Asilo di Vasto, gli Eclipse, la band vastese che da anni collabora con le varie associazioni del territorio, eseguirà live il suo concerto tributo dedicato alla musica dei Pink Floyd a favore di Anffas Onlus Vasto che si occupa di progetti di aiuto per persone con disabilità fisica ed intellettiva e che quest’anno festeggia il compleanno con i suoi 67 anni di attività a livello nazionale e 28 anni a livello cittadino.

Prima dello spettacolo ci saranno i saluti introduttivi della presidente Anffas Paola Mucciconi che illustrerà i progetti passati e futuri dell’associazione. Lo spettacolo è patrocinato dal Comune di Vasto con la collaborazione degli assessori Nicola Della Gatta (Cultura) e Anna Bosco (Politiche Sociali), sempre concreti e protesi con il loro supporto verso iniziative come queste legate all’inclusione.

Gli Eclipse, da anni impegnati nel sociale, nascono a Vasto nel 2010 per iniziativa dei fratelli Luigi e Alessandro Mariotti e vogliono omaggiare una delle band più influenti del rock, ripercorrendone le tappe salienti della loro storia, pescando i più grandi successi dal loro infinito catalogo musicale, prestando una cura particolare ai suoni e alle atmosfere oniriche che da sempre hanno caratterizzato la band inglese.

Con un nuovo show che si arricchisce di brani entrati di recente in scaletta (come Mother e Young Lust) si ripercorrerà la carriera dei Pink Floyd attraverso le loro canzoni più famose divenute ormai brani immortali. Non potranno mancare successi come Comfortably Numb, Shine On Yu Crazy Diamond, Wish You Were Here, Another Brick In The Wall, Time, Money, ecc.

Dicono i ragazzi della band: “I Pink Floyd sono una pietra miliare della musica mondiale ed il loro sound rappresenta qualcosa di unico ed inestimabile. La band di Waters & Gilmour, da sempre capace di trasmettere emozioni universali contrastanti, affronta spesso tematiche come l’alienazione, la frustrazione, la non accettazione di sé, l’isolamento e la fragilità dell’uomo ma anche il ritorno alla vita, la rinascita dopo un dolore, sentimenti che sono sempre attuali. La loro musica non morirà mai e noi, attraverso il loro catalogo, siamo felici di poter suonare una musica che ha fatto compagnia a intere generazioni”.

Negli ultimi 5 anni gli Eclipse hanno raccolto e devoluto alle associazioni vastesi con i loro concerti circa 30 mila euro.

La formazione di oggi degli Eclipse conta otto elementi: Francesco Marchesani (voce), Luigi Mariotti (chitarre), Alessandro Mariotti (basso), Giovanni Tabilio (tastiere ed effetti sonori), Emanuele Perrina (batteria), Gianpiero Barbati (sax), Dora Minicucci (voce e cori), Raffaela Pierro (cori).

Il costo del biglietto è di € 10,00 e tutto l’incasso sarà devoluto all’Anffas di Vasto.