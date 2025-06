Torna “Musica in Borgo”

La bellezza del borgo, di un territorio in cui tracce del passato si uniscono con armonia al presente, e la passione di giovani che si esprime danzano sul pentagramma. È il mix di “Musica in Borgo”, il festival per band emergenti che anche quest’anno tornerà ad animare l’estate di Monteodorisio.

Nato nel 2019 l’appuntamento con il progetto culturale dedicato alla scoperta e al sostegno di nuovo linguaggi musicali è l’11 e il 12 luglio.

Sono aperte le iscrizioni per il contest fino al 2 luglio per cantautori,band, dj, producer, beatmaker,compositori di soundtrack e progetti ibridi, artisti residenti in Italia con attenzione particolare ai progetti provenienti dall' Abruzzo, singoli artisti o collettivi (max 6componenti) di età compresa tra 18 e 40 anni e con progetti che presentino brani originali.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare i numeri 3891926595 o 3467513610, per partecipare inviare almeno un brano all’indirizzo email musicainborgomonteodorisio@gmail.com