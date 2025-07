Ai Giardini d'Avalos 'sCuolANZONISSIMA', ospite Mita Medici

L’Associazione Culturale GunG Ets Aps, da anni presidio autorevole di cultura sul territorio, rinnova il proprio impegno a favore delle arti e della formazione giovanile, con particolare riguardo alla musica e allo spettacolo, in collaborazione con Kesia Production, realtà specializzata in comunicazione e produzione visiva e che ha finanziato l’evento, annunciano la quarta edizione di sCuolANZONISSIMA, in programma venerdì 11 luglio alle ore 21.00 ai Giardini di Palazzo d'Avalos di Vasto.

Un evento divenuto ormai appuntamento essenziale del cartellone culturale cittadino, che quest’anno abbraccia un tema di innegabile suggestione: il cinema. Sarà un itinerario emotivo attraverso le colonne sonore che hanno definito generazioni, con un repertorio scelto con rigore filologico. Non un semplice concerto, ma un’esperienza narrativa pensata per evocare memorie collettive e atmosfere senza tempo.

La direzione artistica e musicale è affidata al Maestro Auro Zelli, figura di riferimento nel panorama musicale nazionale, noto anche per la serietà del metodo e la capacità di forgiare giovani talenti. La sua scuola di canto creativo e songwriting si distingue in Abruzzo per la qualità dell’insegnamento, testimoniata dalla partecipazione di suoi allievi per due edizioni consecutive a The Voice Kids su Rai1 e da produzioni originali che hanno arricchito il panorama musicale regionale e oltre, come la presenza al coro de La Notte dei Serpenti diretto dal Maestro Enrico Melozzi di una sua giovane allieva vastese: Benedetta Caluori.

Punto di vertice di questa edizione sarà la partecipazione straordinaria di Mita Medici, artista la cui carriera attraversa con grazia e carisma la storia dello spettacolo italiano. Attrice e cantante di raro talento, Mita ha lavorato con registi come Dino Risi, ha dato volto e voce a celebri commedie musicali e ha segnato un’epoca televisiva con la sua presenza scenica, divenendo figura imprescindibile del nostro immaginario collettivo. Ricordiamo la sigla di Canzonissima da lei interpretata condotta da Pippo Baudo; la sua partecipazione intende celebrare il legame profondo e fecondo tra musica e cinema che costituisce la vera anima di questa edizione. Accanto a lei, protagonisti saranno i giovani artisti della scuola di canto Thomas Bucci, Alice Centofanti, Miriam Cuccaro, Giorgio Damiani, Aurora Di Risio, Ludovica Mastrorillo, Sara Marini, Chiara Mancaniello, Giovanna Mattucci, Cecilia Romilio, Martina Saraceni, Giorgia Sorrentino, Giorgia Travaglini, Fabio Tascone, Giulia Tascone, Asia Vicoli. Un ensemble ricco di personalità e talento che, guidato dal Maestro Zelli, interpreterà brani legati ai grandi classici cinematografici con rispetto filologico e un tocco personale capace di renderli vivi e contemporanei.

L’evento si realizza grazie alla sensibilità e al sostegno del Comune di Vasto, con particolare riconoscimento al sindaco Francesco Menna, all’assessore alla Cultura Nicola Della Gatta e all’assessora alle Politiche Sociali Anna Bosco, che confermano un’attenzione costante alla promozione culturale di qualità. Fondamentale, il contributo dei sostenitori, aziende del territorio che rendono possibile la realizzazione dell’evento. L’invito è rivolto a tutti coloro chi desiderano lasciarsi trasportare da una serata di grande eleganza e spessore, tra note e immagini che hanno segnato la storia del cinema. Un’occasione rara per condividere la bellezza di un patrimonio culturale che non smette di ispirare e unire. Ingresso gratuito (posti limitati)