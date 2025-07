In Abruzzo venduti 140mila biglietti in piÃ¹ per i concerti, nella top 5 c'Ã¨ Zucchero

I concerti si confermano gli eventi con più partecipanti in Abruzzo anche nel 2024. I dati Siae mostrano che il numero di spettatori di eventi di musica pop, rock e leggera è passato dai 638.981 complessivi nel 2023 ai 776.078 dello scorso anno, con una spesa totale che però si scosta di soli 20mila euro (da 8.201.238 euro a 8.222.083). Ciononostante, l'evento che ha riscosso maggior successo è stata la partita Juventus-Brest allo stadio Adriatico "G. Cornacchia" di Pescara (c'erano 19.993 persone sugli spalti). Gli abruzzesi restano amanti delle serate in discoteca (487mila ingressi per un giro d'affari di 7.555.590 euro, quest'ultimo in crescita) e dei parchi divertimento (365.682 biglietti staccati per 4.953.176 euro).

Il calcio, che già nel 2023 superava la prosa per partecipanti agli eventi, stavolta la batte pure negli incassi: 3.641.872 euro da 389.125 tifosi contro i 3.175.054 euro da 233.061 persone degli spettacoli teatrali. Nella top 5 degli appuntamenti più seguiti ci sono poi la tappa del tour Overdose d'amore di Zucchero (12.487 persone), il match Pescara-Ternana (11.972), l'esibizione di Gazzelle allo Shock Wave Festival (10.330) e la 62esima fiera nazionale dell'agricoltura a Lanciano (10.189).