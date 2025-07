'Summer Jazz' al centro di San Salvo, tutto pronto per la seconda edizione

Tutto pronto per la seconda edizione del ‘Summer Jazz San Salvo’, in programma domenica 20 luglio, dalle ore 21, con ingresso gratuito in Piazza San Vitale.



Il Comune di San Salvo – Assessorato alla Cultura, in collaborazione con l’Associazione Culturale Live Music, è orgoglioso di presentare la seconda edizione del Summer Jazz San Salvo, un evento imperdibile per tutti gli amanti della musica di qualità.



Sotto le stelle di una delle piazze più affascinanti d’Abruzzo, andrà in scena una serata di jazz ad altissimo livello, con protagonisti musicisti di calibro internazionale:



CHICCO CAPIOZZO – Batteria

Figlio del leggendario Giulio Capiozzo (fondatore degli Area), Chicco è uno dei batteristi più stimati nel panorama jazz e fusion italiano. La sua carriera vanta collaborazioni con Eumir Deodato, Lenny White, Mike Stern, Randy Brecker, Enrico Rava, Paolo Fresu, e tanti altri. Il suo stile unisce tradizione e modernità, potenza e raffinatezza.

STEVIE BIONDI BAND – Voce & Groove

Fratello del celebre Mario Biondi, Stevie è un artista dal talento vocale straordinario, capace di spaziare dal soul al jazz con grande sensibilità. Vincitore nel 2020 del Premio Mia Martini e nel 2023 del Premio My Way per Frank Sinatra. Ha condiviso il palco con nomi come Karima, Dario Deidda, Pietro Condorelli, portando la sua voce nei migliori club e festival italiani.



MECCO GUIDI – Organo e Tastiere

Musicista dalla tecnica sopraffina e dal gusto armonico inconfondibile, ha alle spalle una lunga carriera nella scena jazz e soul. Il suo suono caldo e coinvolgente è il perfetto collante tra groove e improvvisazione.



BOB DUSI – Chitarra

Chitarrista eclettico e raffinato, è attivo da anni tra jazz, blues e musica d’autore. La sua versatilità lo ha portato a esibirsi in numerosi contesti di prestigio, con progetti che spaziano dalla musica acustica a quella elettrica.