Sarah Toscano in concerto a Cupello per "Ordine Zero"

Il Comune di Cupello annuncia un grande appuntamento musicale per l'estate 2025: venerdì 30 agosto, in occasione della manifestazione “Ordine Zero”, si esibirà con un concerto gratuito Sarah Toscano, una delle voci emergenti più amate del panorama musicale italiano.

“Siamo entusiasti di poter accogliere Shara Toscano a Cupello - dichiarano il sindaco Graziana Di Florio e i componenti dell'Amministrazione comunale - ”Ordine Zero" torna dopo qualche anno di pausa e lo fa con un evento speciale pensato per coinvolgere tutto il territorio".

Sarah Toscano si è fatta conoscere al grande pubblico come vincitrice di “Amici 2024” e ha recentemente partecipato al Festival di Sanremo 2025, confermandosi come uno dei nuovi talenti più promettenti della musica italiana.

“Il concerto di Sarah Toscano si aggiunge a un calendario estivo già ricco e partecipato. Dopo il successo degli eventi invernali e quello del Festival del Carciofo, abbiamo voluto proporre un altro appuntamento capace di valorizzare Cupello e il territorio. Ci auguriamo che in quella serata tanti, anche da fuori, vengano a trovarci. La scelta di Sarah è stata pensata soprattutto per coinvolgere i giovani e le famiglie, ma anche perché questa è una comunità che crede nei giovani”.

L'evento è organizzato in collaborazione con il Comitato “Ordine Zero 2025”: “un sentito ringraziamento va al Comitato per aver deciso di mettersi in gioco e intraprendere con noi questa nuova avventura”, conclude il sindaco Di Florio.