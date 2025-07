'Fernanda D'Ercole canta Mina', il concerto per sostenere le attivitÃ  dell'AVI - Alzheimer Vasto

Giovedì 31 luglio alle ore 21,30, nella bella cornice dei Giardini Napoletani di Palazzo d’Avalos di Vasto, si terrà il concerto Fernanda D'Ercole canta Mina.

Protagonista il gruppo capitanato da Fernanda D’Ercole e Donato Santoianni che, insieme ad eccellenti musicisti professionisti, incanteranno il pubblico con i successi immortali della più grande cantante italiana di tutti i tempi.

La serata è organizzata dall’Associazione AVI Alzheimer Vasto in collaborazione con gli Assessorati alla Cultura e Politiche Sociali del Comune di Vasto ed il ricavato verrà utilizzato per i Progetti del Caffè Alzheimer in aiuto e supporto alle famiglie vastesi colpite dalla malattia di Alzheimer.

Il progetto "Fernanda D'Ercole canta Mina" è nato nel 2018 da un’idea del pianista-tastierista del gruppo, Donato Santoianni, in seguito alle numerose richieste da parte del pubblico che da tempo elogiava la voce particolare e l'interpretazione della vocalist Fernanda D'Ercole, ritenendole molto vicine a quella della grande Mina.

Saranno di scena: Fernanda D'Ercole (voce), Donato Santoianni (pianoforte e synth), Marco Salvatore (sax), Giuseppe D'Angelo (chitarra), Lorenzo Mastrogiuseppe (basso), Marco Molino (batteria) e Domenico Aulante (percussioni).

Costo del biglietto: 15 euro.

Prevendita Bar Mirò - Piazza L.V. Pudente, 23 - Vasto. Info: 349-5401468.