Tiromancino in concerto, appuntamento a San Salvo Marina

Fara' tappa martedi 19 agosto, il tour 2025 dei Tiromancino dal titolo “La Descrizione di un Viaggio”, pronta ad esibirsi presso Piazzale Magellano a San Salvo Marina con inizio spettacolo alle ore 22, facendo crescere l'attesa da parte dei fan di diverse fasce d'età.
Il tour prende il nome dall'omonimo album “La descrizione di un viaggio” uscito nel 2000, contente i grandi successi della band.
L'evento vede impegnata nell'organizzazione l'assessore al Turismo Elisa Marinelli, con la preziosa collaborazione dell'Associazione Culturale New Generation e con il contributo del Comune di San Salvo.
La band ha calcato diversi palchi nazionali ed internazionali, tra cui anche volte a Sanremo con pezzi di rilievo della musica italiana ed ultimamente impegnati nelle hit estive, tra queste anche la hit targata 2025 “Mi Rituffo nella notte”.
L'ingresso è gratuito