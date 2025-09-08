'Zelli Room' al debutto, Luigi Di Tullio è il primo ospite

Debutta lunedì 8 settembre alle ore 18 in streaming “Zelli Room”, il nuovo podcast ideato e condotto da Auro Zelli, prodotto da Kesia Production con la collaborazione dell’Associazione Culturale GunG Ets Aps.

“Un salotto culturale - si legge in una nota dei promotori - dove la musica non è semplice accompagnamento, ma forza che modella l’uomo, orienta le scelte e illumina i percorsi di vita, a prescindere dalla professione esercitata. In ogni puntata, le testimonianze degli ospiti rivelano come le note, più di ogni parola, sappiano forgiare sensibilità e visione, rendendo l’uomo migliore”.

Ospite del primo episodio è il Maestro Luigi Di Tullio, musicologo e direttore del Coro Polifonico Histonium “B. Lupacchino dal Vasto”.

Zelli Room si fonda sull’idea che ogni pensiero abbia una forma, una geometria nascosta. Dentro ciascuno di noi esiste un luogo segreto, fatto di intimità e ispirazioni, dove sogni e idee prendono vita; quale forma dare al proprio spazio interiore".

Dalle ore 18, il nuovo podcast di Zelli apre le sue porte in streaming sulle piattaforme di riferimento: un invito a scoprire quanto la musica, silenziosa compagna di viaggio, sappia diventare guida e ispirazione per la vita di ciascuno.