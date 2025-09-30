Nomadi in concerto a Vasto per la chiusura della Festa di San Michele

Il concerto dei Nomadi, in programma dalle ore 21 di martedì 30 settembre in piazza Rossetti, chiude a Vasto i festeggiamenti patronali in onore di San Michele Arcangelo. Al termine dell'appuntamento spazio ai fuochi pirotecnici.

IL NUOVO ALBUM - Dopo dieci anni dall’ultimo album dal vivo, i Nomadi tornano con un nuovo, attesissimo live che sarà disponibile dal 19 settembre 2025 in doppio vinile, formato digitale e CD. L’album è disponibile in tutti i retailer fisici e digitali.

Questo lavoro rappresenta molto più di una semplice uscita discografica: è un ritorno alle origini, un tributo alla dimensione che da sempre rappresenta l’anima dei Nomadi – il live. La band, che ha fatto della musica dal vivo la sua essenza e il suo motore creativo, regala al pubblico un album carico di emozione, energia e verità.

È il primo live con Yuri Cilloni alla voce, che negli ultimi anni ha saputo raccogliere e rinnovare l’eredità storica del gruppo, e con la new entry Domenico Inguaggiato alla batteria, nuova forza ritmica che aggiunge freschezza e intensità al suono Nomadi.

“Questo live è un viaggio emotivo che ci riporta al nostro habitat naturale: il palco,” dichiarano i Nomadi.

“Siamo nati e cresciuti nei concerti, ed è lì che la nostra musica prende davvero vita. Farlo oggi, con una nuova energia e con un pubblico sempre al nostro fianco, è un dono.“

L’album è stato registrato durante il concerto al Teatro Dal Verme nel dicembre 2024, raccoglie nuove versioni dei grandi classici e arrangiamenti pronti ad emozionare.