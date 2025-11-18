'Il Ritmo del Cuore, quando la musica si fa dono', il concerto di solidarietà a Vasto

Venerdì 28 novembre alle ore 21, nella cornice della Città del Cinema (ex Multisala del Corso) in Corso Europa a Vasto, si terrà il concerto di beneficenza intitolato “Il Ritmo del Cuore. Quando la musica si fa dono”.

L’evento, organizzato dall’associazione di volontariato Un buco nel tetto con il patrocinio del Comune di Vasto (Assessorati alla Cultura, Turismo e Politiche Sociali), ha come obiettivo quello di raccogliere fondi per Casa Betania, una casa di accoglienza sita a San Giovanni Lipioni, fondata da Padre Giancarlo Marinucci e Don Osvaldo Rossi. Entrambi i sacerdoti, molto amati in città, saranno presenti la sera dell’evento e parleranno alla platea del progetto di questa struttura già esistente che necessita di ampliamenti.

Il concerto ha come headliner gli eclettici Arditi Instabili guidati da Stefano De Libertis, che con il loro repertorio ad ampio raggio promettono di far divertire e ballare tutti. In un paio di brani italiani ci sarà anche la partecipazione di Francesco Marchesani, vocalist degli Eclipse-Pink Floyd tribute.

In apertura si esibirà un gruppo di studenti del Polo Liceale Mattioli di Vasto (Matteo Adorante, Sofia Cimini, Daniele Delli Carri, Evan Del Ciotto, Viola Di Rienzo, Alessio Gianico, Antonio Palumbo e Diego Scuderi) coordinati dalla prof.ssa Samantha Prencipe. Ospite della serata il The Bobson Project, trio di giovani violinisti di Vasto composto da Daniele Delli Carri, Serena Scuderi e Diego Scuderi che si sta facendo molto apprezzare per bravura e versatilità.

Il costo del biglietto è di € 20 e l’intero incasso sarà devoluto a Casa Betania.

Prevendita biglietti: Wycon Cosmetics, Corso Nuova Italia,8 - Vasto (di fronte al Politeama Ruzzi).

Presenterà la serata la prof.ssa Paola Cerella.

Info e Contatti: 349-5401468