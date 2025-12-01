Brillano Emanuele Santoro e Maria Augusta Di Vito, della della Scuola Civica Musicale di Vasto, al Concorso 'Città di Bucchianico'

Al 21° Concorso Nazionale di Esecuzione Pianista “Città di Bucchianico” - 27/30 Novembre 2025 - Emanuele Santoro e Maria Augusta Di Vito, allievi della Scuola Civica Musicale di Vasto, nella classe di pianoforte del M° Michele Taraborrelli, si sono distinti ottenendo il Terzo Premio; il primo nella categoria F (19-23 anni) e la seconda nella categoria B (11-13 anni).

Il programma con cui hanno ottenuto questo riconoscimento è stato il seguente:

Bach - Preludio e Fuga in Do min., Chopin - Notturno in Do# min., Prokofiev - Preludio “Arpa”, Beethoven - Sonata n.5 (I mov.) per Emanuele Santoro e A. Casella - Bolero, R. Bellafronte - Caleidoscopio “Il Risveglio” per Maria Augusta Di Vito.

Felicitazioni da parte della presidente e del C.d.A. del Polo Culturale Città del Vasto, del direttore artistico e dell’assessore alla Cultura del Comune di Vasto.