"La Pantàfica", la nuova canzone targata Banda Piazzolla

Fuori ora su tutte le piattaforme digitali streaming il nuovo brano della band vastese Banda Piazzolla dal titolo “La Pantàfica”.

“Avete mai sentito il peso della Pantàfica? Ci siamo immersi nelle ombre delle nostre tradizioni per raccontare una delle leggende più oscure e affascinanti dell'Abruzzo: la Pantafica. Un'atmosfera onirica tra pietre antiche, veli bianchi e quel risveglio brusco che solo la vita vera (e una buona Ape Car!) sa regalare. Alza il volume, spegnete le luci e lasciatevi trasportare in questo incubo in musica” ha commentato la Banda Piazzolla nel presentare l'uscita del brano.