L’Orchestra Giovanile “Gabriele Rossetti” di Vasto vince il XIX Concorso Musicale Nazionale “Marco Dell’Aquila”

Il 12 maggio, nella splendida cornice della città de L'Aquila (Capitale della Cultura 2026), si è svolto il prestigioso XIX Concorso Musicale Nazionale “Marco Dell’Aquila", appuntamento ormai consolidato nel panorama musicale scolastico italiano, capace di valorizzare giovani talenti provenienti da diverse realtà del Paese.

Tra i protagonisti della manifestazione si è distinta l’Orchestra Giovanile “Gabriele Rossetti” dell’Istituto Comprensivo “G. Rossetti” di Vasto, che ha partecipato con entusiasmo riportando il primo premio. Ad accompagnare il gruppo i professori Roberto Laccetti, Mauro Gallo, Maria Beatrice Pietroiusti e Selina De Santis.

I giovani musicisti - si legge in una nota - hanno saputo conquistare pubblico e giuria grazie alla loro bravura, all’impegno costante e alla sensibilità artistica dimostrata nelle diverse esibizioni. Il lavoro svolto durante l’anno scolastico si è tradotto in una vera e propria pioggia di premi e riconoscimenti nelle varie categorie del concorso, motivo di orgoglio per l’intera comunità scolastica e per le famiglie degli studenti.

Il viaggio degli studenti è proseguito con la visita all’Emiciclo de L'Aquila, sede del Consiglio Regionale d’Abruzzo e simbolo della vita istituzionale del territorio. Qui i ragazzi hanno avuto l’opportunità di vivere un’importante esperienza di cittadinanza attiva, avvicinandosi concretamente alle istituzioni e comprendendo il valore della partecipazione democratica e del senso civico.

Queste le parole del dirigente scolastico Cristina Eusebi: “La partecipazione a eventi come questo rappresenta molto più di una semplice competizione. La musica, infatti, costituisce uno straordinario strumento di crescita personale e collettiva: educa all’ascolto, alla disciplina, alla collaborazione e al rispetto reciproco. Attraverso lo studio musicale, i ragazzi imparano a condividere emozioni, a superare difficoltà e a valorizzare il contributo di ciascuno all’interno del gruppo. L’esperienza orchestrale, in particolare, insegna il senso di responsabilità e la consapevolezza che ogni singola voce contribuisce all’armonia dell’insieme. Ogni esibizione, ogni prova e ogni risultato ottenuto sono il frutto di un impegno serio e condiviso, capace di trasformare la musica in un’esperienza di crescita, collaborazione e bellezza.

Un ringraziamento speciale va ai docenti di strumento musicale, che con professionalità, dedizione e cura accompagnano quotidianamente i ragazzi nel loro percorso artistico ed educativo, trasmettendo valori fondamentali oltre alle competenze musicali. Desidero inoltre, esprimere la mia gratitudine a tutti gli insegnanti presenti che, con spirito di collaborazione e partecipazione, hanno contribuito alla riuscita di questo importante percorso, sostenendo gli studenti e valorizzando il lavoro di squadra. I successi raggiunti testimoniano quanto la scuola possa essere luogo di eccellenza, inclusione e crescita umana quando competenze, entusiasmo e condivisione si incontrano”.