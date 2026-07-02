'Canti e Musica al calar del sole', appuntamenti sulla spiaggia di Punta Penna

Venerdì 3 luglio torna “Canti e Musica al calar del sole”, la rassegna giunta alla quarta edizione prevede tre appuntamenti sulla spiaggia di Punta Penna.

L'evento è organizzato dal Coro Polifonico Histonium "Bernardino Lupacchino dal Vasto", con la direzione artistica di Luigi Di Tullio e Davide Di Ienno.

I concerti si svolgeranno nella suggestiva cornice della Riserva Naturale di Punta Aderci a Punta Penna offrendo un'esperienza immersiva e a impatto zero che, come da tradizione, mira a valorizzare l'incantevole costa vastese.

Di seguito gli appuntamenti previsti:

Venerdì 3 luglio — SibyllaEnsemble

Sabato 11 luglio — Duo Teiwaz

Venerdì 24 luglio — Giuseppe "Spedino" Moffa



«La musica incontra uno dei luoghi più belli e rappresentativi della nostra città, regalando emozioni in un contesto naturalistico di straordinario valore. Continuiamo a sostenere iniziative che promuovono cultura, tutela del territorio e partecipazione della comunità», dichiara il sindaco Francesco Menna.

« Ringrazio il Coro Histonium, il direttore artistico e tutti gli artisti coinvolti per l'impegno e la passione con cui, anche quest'anno, offriranno al pubblico concerti di grande livello in una location unica come Punta Penna», afferma l'assessore alla Cultura e al Turismo Nicola Della Gatta.

I concerti avranno inizio alle ore 20:00 presso il punto informazioni della spiaggia di Punta Penna.

La partecipazione è libera e aperta a tutti.