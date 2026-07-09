Sabato il concerto dei 60 Special ai Giardini d'Avalos

Sabato 11 Luglio alle ore 21.00 presso i suggestivi Giardini di Palazzo dAvalos a Vasto si terrÃ una serata musicale a ingresso libero organizzata dallâ€™Associazione Primo Maggio con il concerto dei 60 Special, la band di Pollutri che proporrÃ il suo spettacolo ripercorrendo le tappe della piÃ¹ bella musica italiana degli anni 60, 70 e 80.

Lâ€™evento, nato in collaborazione con il Comune di Vasto, Ã¨ aperto a tutti.

Durante la serata ci saranno i saluti introduttivi del direttivo dellâ€™associazione (il presidente Cesario Bosco e lâ€™avv. Lucia Dâ€™Aloisio) e della responsabile della Casa Circondariale di Vasto (oggi denominata Casa Lavoro) direttrice Rita Cerino con la quale lâ€™associazione intende avviare in futuro un percorso di collaborazione.

I 60 Special recentemente hanno suonato alla festa di Santa Maria di Pennaluce in localitÃ Punta Penna a Vasto. Portano sul palco uno spettacolo dinamico e coinvolgente, proponendo un repertorio che spazia dalla musica leggera alla dance, trasformando ogni live in un'autentica festa collettiva e partecipata. La loro scaletta Ã¨ un vero e proprio jukebox, perfetto per un pubblico di tutte le etÃ .

Hanno preso parte a varie manifestazioni locali rilevanti come il concerto del Primo Maggio al Bosco di Don Venanzio a Pollutri e al celebre Borgo Rurale di Treglio.

La formazione della band comprende Rosanna Paolino (voce), Valentino Alfini (basso), Stefano Crugnale (batteria) ed Anthony Fabrizio (chitarra).

Lâ€™Associazione di promozione sociale Primo Maggio, nata a Vasto su iniziativa di Cesario Bosco, ha come obiettivo principale quello di sviluppare e portare avanti progetti concreti legati al tema del lavoro negli ambiti sociali piÃ¹ fragili, promuovere la solidarietÃ sul territorio, riscoprire le radici e le tradizioni del mondo del lavoro. La serata di sabato segue lâ€™evento tenutosi il 1Â° giugno presso la Multisala CittÃ del Cinema di Vasto alla presenza del regista Riccardo Milani per la proiezione del suo film "Il posto dell'anima" girato a Vasto nel 2002 ed oggi restaurato in 4K.

Inizio concerto ore 21.00 con ingresso libero.