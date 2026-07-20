Il messaggio di Noemi: "Quattro settimane per recuperare, grazie a tutti per l'affetto"

Volevo rassicurarvi dopo quello che è successo ieri sera. Non era mia intenzione fare delle acrobazie, avevo i miei soliti occhiali da vista.

Mi sono presa un grande spavento, ma per fortuna sto bene: ho qualche acciacco e un po' di dolore.

Mi dispiace tantissimo dover rinunciare ai prossimi concerti, ma i medici mi hanno chiesto di prendermi quattro settimane di riposo per recuperare.

Grazie di cuore per tutti i vostri messaggi, l'affetto e la vicinanza. Mi avete fatto sentire davvero tanto amore. Ho la testa dura non vi preoccupate!