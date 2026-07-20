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Il messaggio di Noemi: "Quattro settimane per recuperare, grazie a tutti per l'affetto"

La cantante ricoverata al 'San Pio da Pietrelcina' di Vasto dopo la caduta dal palco nel concerto a San Salvo Marina

redazione
Musica e spettacolo
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Dall'Ospedale ‘San Pio da Pietrelcina’ di Vasto, dove ricoverata dalla serata di ieri, domenica 19 luglio, a seguito della caduta dal palco durante il suo concerto a San Salvo Marina, il messaggio della cantante Noemi.
 
Ciao a tutti 
Volevo rassicurarvi dopo quello che è successo ieri sera. Non era mia intenzione fare delle acrobazie, avevo i miei soliti occhiali da vista.
 
Mi sono presa un grande spavento, ma per fortuna sto bene: ho qualche acciacco e un po' di dolore.
 
Mi dispiace tantissimo dover rinunciare ai prossimi concerti, ma i medici mi hanno chiesto di prendermi quattro settimane di riposo per recuperare.
 
Grazie di cuore per tutti i vostri messaggi, l'affetto e la vicinanza. Mi avete fatto sentire davvero tanto amore. Ho la testa dura non vi preoccupate!
 
Non vedo l'ora di tornare sul palco e cantare di nuovo con voi. Ci rivediamo prestissimo!

Vi abbraccio forte".

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