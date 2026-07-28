Sergio Cammariere apre la XXI edizione di 'Musiche in Cortile' a Vasto, un concerto d’autore tra emozione e virtuosismo

Prenderà il via giovedì 30 luglio, alle ore 21.30, nella splendida cornice dei Giardini di Palazzo d’Avalos a Vasto, la XXI edizione di Musiche in Cortile, la rassegna che da oltre vent’anni rappresenta uno degli appuntamenti culturali più prestigiosi e attesi dell’estate vastese.

A inaugurare il cartellone sarà Sergio Cammariere con il suo acclamato spettacolo “Piano Solo”, un concerto di rara intensità nel quale il pianista e cantautore conduce il pubblico in un viaggio musicale fatto di poesia, jazz, musica d’autore e improvvisazione.

Pur conservando la dimensione intima che caratterizza il progetto, la serata sarà impreziosita dalla partecipazione di due ospiti speciali di assoluto prestigio: Giovanna Famulari, raffinata violoncellista dalla grande sensibilità interpretativa, e Daniele Tittarelli, tra i più apprezzati sassofonisti della scena jazz italiana, al sax soprano. Il loro contributo arricchirà il concerto con sonorità eleganti e suggestive, dando vita a momenti di intenso dialogo musicale che renderanno l’appuntamento ancora più esclusivo.

Con il suo inconfondibile stile, Sergio Cammariere alternerà i brani che hanno segnato la sua carriera a momenti di improvvisazione e riletture sempre nuove, creando un rapporto diretto e autentico con il pubblico. Un’esperienza musicale capace di emozionare, nella quale tecnica, sensibilità e libertà espressiva si fondono in un linguaggio universale. L’apertura della XXI edizione conferma la vocazione di Musiche in Cortile a proporre artisti di altissimo livello in una delle location più affascinanti della città, trasformando i Giardini di Palazzo d’Avalos in un palcoscenico d’eccezione dove musica, arte e bellezza dialogano in perfetta armonia.

La rassegna è curata da Muzak Eventi, con il sostegno dell’Assessorato al Turismo e alla Cultura del Comune di Vasto, e rinnova anche quest’anno il proprio impegno nel promuovere una proposta culturale di qualità, capace di richiamare appassionati e visitatori e di valorizzare il patrimonio storico e artistico della città. L’inizio del concerto è previsto per le ore 21.30.

Per informazioni e prenotazioni: Muzak Eventi - 3467513610

Prevendita: www.ciaotickets.com