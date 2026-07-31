Sergio Cammariere incanta il pubblico per il debutto di 'Musiche in Cortile 2026'

“Non potevamo desiderare un avvio migliore per una rassegna musicale che da ventun anni porta nella nostra Città protagonisti del panorama musicale e artistico del nostro Paese ”.

L’assessore alla Cultura e al Turismo Nicola Della Gatta ha commentato così il concerto di Sergio Cammariere che “insieme a Giovanna Famulari al violoncello e Daniele Tittarelli al sax soprano, ha avvolto il numeroso pubblico presente in un abbraccio di musica e poesia. Grazie a Nando Miscione, organizzatore del festival, per la sua consolidata capacità di destinare bellezza alla nostra comunità”.

Sold out ai Giardini d’Avalos per il primo appuntamento della rassegna “Musiche in Cortile 2026”, patrocinata dall’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Vasto, organizzata dalla Muzak Eventi di Nando Miscione.

“Toccante è stato il ricordo di Angelo Canelli a cui il cantautore calabrese ha dedicato una preghiera laica” ha proseguito l’assessore Della Gatta “sottolineando la sapienza di un artista prematuramente scomparso ma il cui ricordo resta indelebile per umanità, empatia ed estro musicale”.

Prossimo appuntamento della rassegna il 6 agosto, nella cornice del Cortile di Palazzo d’Avalos, con il Maestro e Premio Oscar Nicola Piovani e il suo spettacolo “Note a margine”. Lo accompagneranno Marina Cesari al sax, Marco Loddo al contrabbasso e Vittorio Naso alle percussioni.

I biglietti per questo spettacolo sono acquistabili sulla piattaforma online Ciaotickets.

Foto di Costanzo D'Angelo