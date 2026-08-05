"Sotto la stessa luna" - Viaggio musicale tra cielo e terra con il Coro Histonium al Cortile di Palazzo d'Avalos a Vasto

MartedÃ¬ 11 agosto, alle ore 21:00, la suggestiva cornice del Cortile d'Avalos ospiterÃ l'evento "Sotto la stessa luna" - Viaggio musicale tra cielo e terra.

L'evento Ã¨ patrocinato dall'Assessorato alla Cultura e al Turismo ed Ã¨ inserito nel cartellone degli eventi estivi della cittÃ .

Protagonista della serata il Coro Polifonico Histonium B. Lupacchino dal Vasto, con la direzione di Luigi Di Tullio, che offrirÃ al pubblico un interessante percorso sonoro e narrativo, arricchito dagli interventi di Davide Di Ienno alla chitarra e Damiano Di Tullio alla fisarmonica.

La conduzione della serata sarÃ affidata a Pino Cavuoti.

SarÃ un'occasione speciale in cui la musica si fonderÃ con l'impegno sociale, un'occasione di profonda condivisione umana e sociale. Nel corso dell'evento, infatti, ci sarÃ uno spazio dedicato alla conoscenza e al sostegno dell'Associazione Maurizio Salvatore. Il pubblico avrÃ la possibilitÃ di scoprire i progetti realizzati dal sodalizio e di offrire il proprio contributo a una nobile causa affinchÃ© l'Associazione possa proseguire la sua opera benefica.

Unendo la bellezza della tradizione corale e musicale alla forza della beneficenza, attraverso questo evento il Coro Histonium invita cittadini e turisti a partecipare numerosi per vivere insieme una serata di musica solidarietÃ e condivisione.