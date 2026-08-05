Il mare incontra due delle voci più originali della musica italiana contemporanea con Diorama a San Salvo

Il viaggio di Diorama Festival torna a San Salvo per il secondo anno consecutivo, consolidando una collaborazione costruita insieme all’Amministrazione comunale e confermando la volontà condivisa di utilizzare la cultura contemporanea come strumento di valorizzazione del territorio.



Lunedì 10 agosto dalle ore 20.00 ad ingresso gratuito, l’Arena del Mare ospiterà una delle serate musicalmente più attese della sesta edizione del festival, con i live di Angelica Bove e Venerus, due tra gli artisti più rappresentativi della nuova musica italiana.



Un appuntamento che conferma la volontà di Diorama di portare nei territori alcuni tra gli interpreti più significativi della scena contemporanea, mantenendo intatta la propria visione: utilizzare la musica come linguaggio per raccontare i luoghi, creare comunità e valorizzare il patrimonio culturale e paesaggistico dell’Abruzzo.



Il pubblico potrà vivere una serata che unisce ricerca musicale, grandi interpretazioni e la forza evocativa del mare Adriatico, ancora una volta protagonista del racconto di Diorama.

Alle ore 21.30 ci sarà Angelica Bove: tra le voci più emozionanti emerse negli ultimi anni conquista il grande pubblico grazie al suo straordinario percorso a X Factor, imponendosi fin da subito come uno dei talenti più promettenti della nuova scena italiana.



Il suo percorso prosegue con la partecipazione al Festival di Sanremo 2026 – Nuove Proposte, dove conquista il Premio della Critica “Mia Martini” e il Premio della Sala Stampa “Lucio Dalla”, riconoscimenti che ne confermano il talento interpretativo e la profondità artistica.



A San Salvo porterà un live intenso, elegante e profondamente autentico, capace di mettere al centro la forza della sua voce e delle sue interpretazioni.



Alle ore 22.30 ci sarà il live di Venerus: cantautore, musicista e produttore, Venerus è oggi uno dei nomi più autorevoli e innovativi della musica italiana contemporanea.



Dopo gli anni di formazione a Londra pubblica Magica Musica, album certificato Disco d’Oro, affermandosi come una delle figure più originali del panorama musicale nazionale. Le collaborazioni con alcuni dei principali artisti italiani, i tour nei più importanti festival del Paese e la partecipazione al Festival di Sanremo 2024 al fianco di Loredana Bertè hanno consolidato un percorso artistico che attraversa soul, R&B, jazz, elettronica e cantautorato con una cifra stilistica inconfondibile. I suoi concerti sono esperienze immersive, capaci di unire ricerca sonora, improvvisazione e grande coinvolgimento emotivo.



Ad aprire e chiudere la serata ci sarà Maledetta Discoteca dj set alle ore 20.00 e alle ore 23.30: il progetto è nato sulla costa abruzzese ed è diventato negli ultimi anni uno dei riferimenti della nuova scena disco del territorio.



Con una selezione che attraversa disco e sonorità contemporanee, Maledetta Discoteca rappresenta quella ricerca musicale che Diorama ha sempre scelto di valorizzare: uno sguardo aperto, curioso e profondamente legato al proprio territorio.



L’Arena del Mare diventa il luogo in cui paesaggio e musica contemporanea si incontrano: come in ogni tappa di Diorama Festival, il contesto non rappresenta soltanto una cornice, ma parte integrante dell’esperienza; il mare Adriatico, la spiaggia e il tramonto diventano elementi del racconto, contribuendo a rendere questa serata unica. Ad accompagnare la manifestazione anche un’area food & beverage con proposte gastronomiche, vini, birre artigianali e prodotti del territorio.



Come spiega l'Ideatore e Direttore Artistico di Diorama Festival, Paolo Cicalini: “Tornare a San Salvo per il secondo anno consecutivo significa dare continuità a un percorso iniziato lo scorso anno insieme all’Amministrazione Comunale. Diorama cresce così: costruendo relazioni che, nel tempo, diventano fiducia e progettualità condivisa. Portare artisti come Venerus e Angelica Bove all’Arena del Mare significa continuare a credere che la grande musica possa diventare uno strumento per raccontare i territori, creare nuove occasioni di incontro e rendere sempre più attrattivi luoghi straordinari come questo. È questa la visione che accompagna Diorama in ogni sua tappa”.



“Siamo felici di accogliere Diorama Festival per il secondo anno consecutivo nella nostra città. La presenza di artisti come Venerus e Angelica Bove conferma la qualità di un progetto che riesce a coniugare cultura, partecipazione e valorizzazione del territorio - così interviene Elisa Marinelli, Assessore al Turismo di San Salvo. - L’Arena del Mare rappresenta uno dei luoghi simbolo dell’estate sansalvese e siamo orgogliosi che possa ospitare un appuntamento gratuito di questo livello, capace di richiamare pubblico da tutto l’Abruzzo e offrire un’importante occasione di promozione per la nostra città”.



PATROCINI: Comune di San Salvo, Ministero della Cultura, Ministero del Turismo, Alto Patrocinio della Regione Abruzzo, Accademia Belle Arti L'Aquila.