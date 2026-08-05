A Vasto Marina il concerto in spiaggia di Donatella Rettore

Venerdì 7 agosto, dalle ore 21:00, la spiaggia di Vasto Marina ospiterà il concerto di Donatella Rettore, nella cornice del Love Village del Lungomare Ernesto Cordella.

L’evento, promosso Gemma Concerti e Garone Concerti con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Vasto, sarà a ingresso gratuito.

“Spirito libero, ribelle, icona pop senza tempo ed esempio di indipendenza artistica, Donatella Rettore vanta oltre quarant’anni di carriera, 19 album pubblicati e più di 27 milioni di dischi venduti nel mondo; con il suo stile pionieristico, capace di fondere rock, pop, disco e ska, ha firmato alcune delle pagine più celebri della musica italiana” ha commentato l’assessore alla Cultura e al Turismo Nicola Della Gatta.

Sul palco del Live Tour 2026, Rettore regalerà uno show totale ripercorrendo i suoi leggendari cavalli di battaglia – da Splendido Splendente a Kobra, da Donatella a Lamette, fino all'esplosiva Chimica – insieme ai brani tratti dal suo ultimo e attesissimo progetto discografico, Antidiva Putiferio, che ne conferma la costante voglia di sperimentare e reinventarsi.