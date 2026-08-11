"Per dire che ti sento", a Vasto l'omaggio a Pino Daniele

Sarà una serata dedicata alla musica e alla poesia di Pino Daniele quella in programma giovedì 13 agosto, alle ore 21.30, nella suggestiva cornice dei Giardini di Palazzo d’Avalos, a Vasto.

“Pino Daniele – Per dire che ti sento” è il titolo del concerto, inserito nella XXI edizione di Musiche in Cortile, che propone una personale rilettura di alcune delle più belle e significative canzoni del grande cantautore napoletano.

A salire sul palco sarà un trio dalla formazione originale, composto da Marco Bassi al pianoforte e synth, Miryam Conte alla voce e Manuel Trabucco ai sassofoni, per un incontro sonoro nel quale voce, pianoforte e sax dialogheranno con le melodie e le atmosfere della musica di Pino Daniele.

Non una semplice riproposizione dei brani, ma un omaggio personale e rispettoso, attraverso nuovi arrangiamenti e una sensibilità musicale che vuole mettere in luce l’intensità, la raffinatezza e la straordinaria modernità della sua scrittura.

Il titolo “Per dire che ti sento” diventa così anche il filo conduttore della serata: un viaggio attraverso canzoni che, a distanza di anni, continuano a parlare al pubblico con la loro forza emotiva, la loro poesia e quella particolare fusione di sonorità mediterranee, jazz, blues e tradizione napoletana che ha reso inconfondibile il linguaggio musicale di Pino Daniele.

L’appuntamento è organizzato da Muzak Eventi, con il patrocinio e la collaborazione della Città del Vasto – Assessorato alla Cultura e al Turismo, nell’ambito della rassegna Musiche in Cortile – XXI edizione.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

Foto: rai.it