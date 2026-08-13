'Sotto la stessa luna', serata di musica, solidarietÃ  e memoria con il Coro Histonium al Cortile d'Avalos a Vasto

Una serata sospesa tra l'incanto della musica e la forza della solidarietÃ , ha unito la comunitÃ nel segno del ricordo e dell'impegno civile.

Il concerto "Sotto la stessa luna", che ha visto protagonista il Coro Polifonico Histonium, al Cortile di Palazzo d'Avalos a Vasto, ha registrato la partecipazione di un pubblico numerosissimo e attento in un'atmosfera di profonda partecipazione.

Al centro dell'evento, la nobile causa della solidarietÃ , illustrata attraverso la proiezione del video curato dall'Associazione "Maurizio Salvatore" di Tufillo. Il filmato ha offerto una panoramica toccante di tutti i progetti benefici portati avanti dal sodalizio, arricchito dagli interventi e dai commenti del presidente Gabriele Bonifacio e di Gianni Colonna. Le loro parole hanno ricordato ai presenti il valore concreto dell'aiuto reciproco e l'importanza di tenere vivo il ricordo attraverso progetti solidali tesi a trasformare il dolore in speranza attiva.

Sul piano musicale il coro, con la direzione del maestro Luigi Di Tullio e impreziosito dalle note della chitarra di Davide Di Ienno e della fisarmonica di Damiano Di Tullio, Ã¨ stato capace di tessere unâ€™emozionante trama sonora ed espressiva. Le voci soliste hanno toccato le corde piÃ¹ intime degli spettatori mentre quelle recitanti hanno guidato gli spettatori lungo il viaggio "tra cielo e mare", dando corpo e anima ai testi e ai brani in programma.

Il concerto ha saputo catturare l'attenzione della platea attraverso un perfetto equilibrio tra coralitÃ , strumentisti e parti recitate. Apprezzate le voci soliste di Franco Fiore, Valeria De Fanis, Miriam Melle, Antonietta Valentini, Maria Rosaria Di Falco, Laura Trovarelli e Angela Di Pietro.

A portare il saluto delle istituzioni Ã¨ stato l'assessore alla Cultura Nicola Della Gatta.

Nel suo intervento, l'assessore ha lodato l'instancabile impegno del Coro Histonium, sottolineando come la musica possa diventare un potente veicolo di coesione sociale e vicinanza verso chi ha piÃ¹ bisogno.

L'evento ha saputo unire il valore artistico della proposta musicale a un nobile fine di solidarietÃ dimostrando come l'arte non sia solo intrattenimento, ma una fondamentale occasione di profonda condivisione umana.

La conduzione della serata Ã¨ stata affidata alla professionalitÃ di Pino Cavuoti.