Laura Vinciguerra al violino: “Il cielo in una stanza” a Punta Penna di Vasto

Una sola immagine. Una sola melodia. Un’emozione capace di raccontare un intero paesaggio.



Nella splendida cornice di Punta Penna di Vasto, al tramonto, Laura Vinciguerra al violino interpreta “Il cielo in una stanza”, il celebre brano di Gino Paoli, dando vita a un momento di grande intensità e suggestione.



A fare da sfondo c’è un’unica immagine del panorama di Punta Penna di Vasto al tramonto: il mare, il cielo e la luce calda dell’orizzonte accompagnano visivamente le note del violino.



Non servono altre immagini. Quella sola fotografia racchiude tutta la bellezza del momento e diventa il palcoscenico ideale per la musica di Laura Vinciguerra.



Il violino porta la melodia, mentre il panorama fa da cornice. Due linguaggi diversi che si incontrano e si completano: la musica di Gino Paoli e la bellezza naturale di Punta Penna di Vasto.



“Il cielo in una stanza” assume così un significato ancora più evocativo. Il titolo della canzone sembra fondersi con il cielo reale che domina la scena, trasformando quella singola immagine in un piccolo racconto fatto di musica, luce e sentimento.



È un omaggio alla grande canzone italiana, ma anche alla bellezza del territorio vastese. Un contenuto semplice nella sua realizzazione e proprio per questo immediato: Laura Vinciguerra al violino, una sola immagine di Punta Penna di Vasto e il tramonto a fare da sfondo.



Un istante da ascoltare e da guardare.