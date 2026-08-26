Tosca chiude la XXI edizione di 'Musiche in Cortile' a Vasto

Tosca ha chiuso la XXI edizione di “Musiche in Cortile”, la rassegna patrocinata dall’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Vasto e organizzata da Muzak Eventi.

“Un’artista di rara eleganza – ha dichiarato l’assessore alla Cultura e al Turismo Nicola Della Gatta – che sa coniugare versatilità e sperimentalismo in una continua ricerca capace di disegnare un universo di emozioni sempre intense. Emozioni che hanno coinvolto il numerosissimo pubblico dei Giardini d’Avalos in un suggestivo “Conversaconcerto” che ha unito musica, racconto e dialogo”.

“Le Feminae si fanno aspettare” sono state la cornice di un incontro con Antonella Ciocca, in cui parole e musica si sono alternate in un percorso tra ricordi, suggestioni, incontri e canzoni. Una formula pensata per accompagnare il pubblico nell’universo artistico e umano dell’interprete.

Ad accompagnare la cantante sul palco sono stati Giovanna Famulari a violoncello e pianoforte, Massimo De Lorenzi alla chitarra e Luca Scorziello alla batteria.

“A conclusione di questo cammino – ha concluso l’assessore Della Gatta – desidero ringraziare Nando Miscione, organizzatore del festival, per la sua consolidata capacità di destinare bellezza alla nostra comunità, gli artisti che si sono avvicendati, le loro compagnie e i tecnici, oltre ai dipendenti dell’ente gestore di Palazzo d’Avalos per tutto l’impegno profuso in queste meravigliose sere”.

Foto Lino D'Avino