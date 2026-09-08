"Inchiostro”, l’inedito della cantautrice Cecilia Romilio

Con l’inedito Inchiostro si apre un nuovo capitolo per Cecilia Romilio, cantautrice emergente di 23 anni che tra libri, poesie e manoscritti, si diverte a dare ritmi di scena alla realtà.

Partendo da San Buono, paese dell’entroterra vastese, dopo anni di studio e di esperienze sul campo, pubblica il suo secondo singolo, proseguendo la sua traccia artistica iniziata con Cara libertà.

In Inchiostro la cantautrice offre una riflessione sul valore che ciascuno attribuisce alla propria vita. Anche se la strada è ancora lunga per poterla afferrare, e la testa è affollata di scelte e ricordi, i segni dell’inchiostro restano sul dorso delle mani. Non ci saranno vuoti da riempire, solo nuovi piani e fogli bianchi per ricominciare, qualunque sia il punto di partenza.

Una regola non scritta riuscirà a tracciare nuove possibilità: solo se fa bene. Ad affiancare Cecilia nella stesura del testo Auro Zelli, il quale firma la musica del brano. Gli arrangiamenti sono stati curati da Auro Zelli e Stefano De Libertis presso la Only One Studio, mentre la scrittura degli archi è stata affidata a Fabrizio Fabiano. Hanno suonato: fisarmonica Stefano De Libertis; tastiera e percussioni Auro Zelli; violino Domenico Mancini, violoncello Fabrizio Fabiano; cori Auro Zelli, Mira, Solea, Fabio Tascone e Asia Vicoli. Registrazione, Missaggio e Mastering presso la Only One Studio. Una produzione GunG Music Entertainment.

La cornice del videoclip, realizzato da Kesia con la sceneggiatura di Cecilia Romilio, è stata arricchita dai luoghi del Polo Bibliotecario Comunale “Raffaele Mattioli” di Vasto e della Villa Comunale di Vasto.

Si ringrazia per la disponibilità il sindaco di Vasto, Francesco Menna, l’assessore alla Cultura Nicola Della Gatta e Mariagrazia Della Penna.

L’inedito può essere ascoltato su tutte le piattaforme digitali.

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