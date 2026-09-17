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"Musica oltre le barriere" tra solidarietà e inclusione nel ricordo di Simone Alinovi ai Giardini d'Avalos

redazione
Musica e spettacolo
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Musica oltre le barriere” il titolo della serata speciale di musica, solidarietà e inclusione in programma ai Giardini di Palazzo d'Avalos a Vasto.

Appuntamento dalle ore 21 di venerdì 18 settembre con il concerto live di Gennaro Varone-

Biglietto solidale: €10 con prevendita da Corvino Gioielli
Il ricavato sarà interamente destinato all'acquisto di una carrozzina anfibia beach, in ricordo di Simone Alinovi.

L’evento è organizzato da: Consorzio Vasto in Centro, Consorzio Vivere Vasto Marina, Ricoclaun Odv, Rotary Club Vasto, Anffas Vasto, Associazione Horizon, Comune di Vasto.

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