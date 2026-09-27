"That's Amore', in piazza del Popolo il concerto di Piero Mazzocchetti

Appuntamento nella serata di domenica 27 settembre, dalle ore 21 in piazza del Popolo, in centro a Vasto, per il concerto di Piero Mazzocchetti con “That’s Amore”.

La grande musica d’autore incontra le celebrazioni in onore di San Michele Arcangelo, patrono della città di Vasto. Uno spettacolo - si legge in una nota - che promette di regalare al pubblico una serata all’insegna della musica, dell’eleganza e delle emozioni.

L’evento si inserisce nel programma dei festeggiamenti patronali e porta in città un artista dalla straordinaria voce crossover.

Il concerto attraversa le pagine più amate della musica italiana e internazionale, con omaggi a grandi protagonisti come Domenico Modugno, Lucio Dalla, Gino Paoli, Frank Sinatra e Dean Martin, senza dimenticare la grande tradizione della canzone napoletana d’autore.

Ad arricchire lo spettacolo saranno Francesco Mammola al mandolino e Pierluigi Santullo al pianoforte, due musicisti che, con la loro sensibilità e maestria, accompagneranno la voce di Mazzocchetti in un raﬃnato intreccio sonoro, capace di unire calore, eleganza e intensità espressiva.

Una serata pensata per parlare al cuore, risvegliare ricordi e regalare momenti di autentica bellezza, nella cornice delle celebrazioni dedicate al Santo Patrono