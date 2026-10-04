A lezione di musica con 'Papi Gump', ripartono i corsi dell'associazione

Lâ€™Associazione Nazionale di Volontariato per la Tutela dei Diritti dei Minori e della Famiglia Papi Gump di Vasto apre le iscrizioni ai corsi 2026â€“2027 di Teoria e Solfeggio, Pianoforte, Violino, Chitarra, Chitarra Basso e Batteria.

"Da nove anni - scrive in una nota il presidente del sodalizio, Antonio Borromeo - lâ€™associazione porta avanti un progetto dedicato alla musica, alla formazione e alla crescita dei piÃ¹ giovani, offrendo loro la possibilitÃ di avvicinarsi allo studio di uno strumento e di scoprire, attraverso la musica, nuove occasioni di espressione, socialitÃ e crescita personale.

Unâ€™attenzione particolare Ã¨ rivolta alle famiglie indigenti e a quelle che vivono situazioni di difficoltÃ economica. PerchÃ© la possibilitÃ di studiare musica non deve essere un privilegio riservato a chi puÃ² permetterselo, ma unâ€™opportunitÃ che possa essere accessibile anche ai bambini e ai ragazzi appartenenti ai nuclei familiari piÃ¹ fragili.

Con questo spirito - conclude Borromeo -, lâ€™associazione rinnova anche questâ€™anno il proprio impegno a favore dei minori e delle famiglie, cercando di trasformare la musica in uno strumento concreto di inclusione, partecipazione e opportunitÃ .

Un nuovo anno di musica sta per cominciare.